Londra (Regno Unito) 6 ottobre 2025 - Fino a due settimane fa la Premier League sembrava un affare per il solo Liverpool dopo aver ottenuto 5 vittorie in altrettante partite. La magia della squadra di Arne Slot sembra però essersi spezzata e contro il Chelsea hanno incassato il secondo ko consecutivo nella competizione. L' Arsenal invece festeggia nel derby di Londra e conquista con i tre punti anche la vetta della classifica. Si accorcia sensibilmente la graduatoria per merito anche dei successi di City, Bournemouth e Tottenham. Ora davanti a tutti in Premier League ci sono la bellezza di dieci squadre in appena sei punti, mentre dietro arrivano le reazioni di Aston Villa e Manchester United, mentre è stato battuto ancora il Nottingham Forest, a secco di vittorie dalla prima giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Premier League, Liverpool ancora ko: sorpasso Arsenal in classifica. Ok Tottenham e Manchester City