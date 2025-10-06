Prelemi, Kian Pretelli ha ricevuto il sacramento del Battesimo: la dolce dedica di nonna Fariba. In una domenica ricca di emozione e gioia, Kian Pretelli ha ricevuto il sacramento del Battesimo, entrando ufficialmente a far parte della grande famiglia cristiana. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di profonda partecipazione, circondata dall’affetto dei genitori, dei familiari e degli amici più cari. Leggi anche Grande Fratello: come sta Giulio dopo l’incidente Dopo la celebrazione, la famiglia Pretelli e Salemi ha voluto proseguire la festa con un pranzo conviviale, dove sorrisi, abbracci e auguri si sono intrecciati in un clima di gioiosa serenità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Prelemi, un giorno importante per Kian: una speciale dedica