Prelemi un giorno importante per Kian | una speciale dedica
Prelemi, Kian Pretelli ha ricevuto il sacramento del Battesimo: la dolce dedica di nonna Fariba. In una domenica ricca di emozione e gioia, Kian Pretelli ha ricevuto il sacramento del Battesimo, entrando ufficialmente a far parte della grande famiglia cristiana. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di profonda partecipazione, circondata dall’affetto dei genitori, dei familiari e degli amici più cari. Leggi anche Grande Fratello: come sta Giulio dopo l’incidente Dopo la celebrazione, la famiglia Pretelli e Salemi ha voluto proseguire la festa con un pranzo conviviale, dove sorrisi, abbracci e auguri si sono intrecciati in un clima di gioiosa serenità. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: prelemi - giorno
Durante il giorno regna il caos, ma a sera... tutto torna perfetto! Grazie ai gradini con cassetti della scala del soppalco. Proprio quello che ci vuole per risolvere i problemi di spazio in una cameretta piccola. #lettisalvaspazio #lettoacastello Vai su Facebook
Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, prima estate con Kian: come è fatta la villa con piscina scelta per le vacanze - I Prelemi per la prima estate in famiglia con i figli Kian e Leonardo scelgono una mega villa bianca nei dintorni di Ostuni in Puglia, con giardino e grossa piscina, ecco le foto della casa per le ... Da fanpage.it