Preghiera della sera 6 Ottobre 2025 | Concedimi un cuore docile

Lalucedimaria.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Concedimi un cuore docile”. Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera 6 ottobre 2025 concedimi un cuore docile

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 6 Ottobre 2025: “Concedimi un cuore docile”

In questa notizia si parla di: preghiera - sera

Preghiera della sera del 14 Luglio 2025: “Ispirami pensieri di pace”

Preghiera della sera del 15 Luglio 2025: “Sii benedetto, Signore”

Preghiera della sera del 16 Luglio 2025: “Fammi vedere una luce”

preghiera sera 6 ottobreLunedì 6 ottobre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco per te l'augurio per questa giornata e l'oroscopo segno per segno ... Si legge su nostrofiglio.it

preghiera sera 6 ottobre6 ottobre, santo del giorno: San Bruno di Colonia - Il 6 ottobre la Chiesa celebra San Bruno di Colonia, fondatore dell’Ordine dei Certosini, una delle comunità monastiche più austere e contemplative della cristianità. Lo riporta erreemmenews.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Sera 6 Ottobre