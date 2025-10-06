Preghiera della sera 6 Ottobre 2025 | Concedimi un cuore docile
“Concedimi un cuore docile”. Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: preghiera - sera
Preghiera della sera del 14 Luglio 2025: “Ispirami pensieri di pace”
Preghiera della sera del 15 Luglio 2025: “Sii benedetto, Signore”
Preghiera della sera del 16 Luglio 2025: “Fammi vedere una luce”
Questa sera al termine della Messa delle ore 19.00 ci sarà la preghiera della Supplica alla Madonna di Pompei Vai su Facebook
Gaza: questa sera a Milano veglia di preghiera per la pace promossa da Sant’Egidio con associazioni e movimenti cattolici - AgenSIR - X Vai su X
Lunedì 6 ottobre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco per te l'augurio per questa giornata e l'oroscopo segno per segno ... Si legge su nostrofiglio.it
6 ottobre, santo del giorno: San Bruno di Colonia - Il 6 ottobre la Chiesa celebra San Bruno di Colonia, fondatore dell’Ordine dei Certosini, una delle comunità monastiche più austere e contemplative della cristianità. Lo riporta erreemmenews.it