Prefetto Roma | bene il corteo per Gaza

Servizitelevideo.rai.it | 6 ott 2025

9.21 "Bilancio assolutamente positivo": così il prefetto di Roma sulle mobilitazioni per Gaza e il corteo che ha portato a Roma centinaia di migliaia di persone. "La manifestazione è finita senza incidenti.Questi sono venuti dopo.Sin dall' inizio hanno cercato spazio per turbare la manifestazione.Non ci sono riusciti. Con gli organizzatori sempre confronto, Poi, lo sappiamo bene,c'è chi il colloquio lo rifiuta", dice a La Stampa il prefetto Giannini. "Massima attenzione" su scritte antisemite su una panetteria kosher a Roma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

