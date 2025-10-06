Prefetto Roma | bene il corteo per Gaza
9.21 "Bilancio assolutamente positivo": così il prefetto di Roma sulle mobilitazioni per Gaza e il corteo che ha portato a Roma centinaia di migliaia di persone. "La manifestazione è finita senza incidenti.Questi sono venuti dopo.Sin dall' inizio hanno cercato spazio per turbare la manifestazione.Non ci sono riusciti. Con gli organizzatori sempre confronto, Poi, lo sappiamo bene,c'è chi il colloquio lo rifiuta", dice a La Stampa il prefetto Giannini. "Massima attenzione" su scritte antisemite su una panetteria kosher a Roma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: prefetto - roma
Giubileo dei Giovani, attesi a Roma un milione di pellegrini. Il prefetto: “Controlli a ogni persona”
Giubileo Giovani 2025, il prefetto di Roma: “Attenzione alta soprattutto sul deflusso”
Giubileo dei Giovani, il Prefetto di Roma: “Più persone del previsto ma tutto sta funzionando”
Ciak Telesud. . La relazione della commissione prefettizia con le conclusioni del Prefetto Pietro Signoriello, sul “caso Paternò” che ha scosso la politica locale, arriva a Roma. Possibile la trattazione nel prossimo Consiglio dei Ministri #paternò #paternó Vai su Facebook
Roma, tensione alla manifestazione pro Gaza: auto bruciate, guerriglia urbana e scontri antagonisti-polizia - Proprio a Torino, ai tempi del Covid, durante una manifestazione contro i provvedimenti del governo, tantissimi ... Scrive lastampa.it
Corteo per Gaza a Roma: «Siamo un milione». Poi l’assalto degli antagonisti: scontri con la polizia, danni a negozi e auto. Due arresti, feriti 41 agenti - «Siamo più di un milione per Gaza», rilanciano più volte gli organizzatori a Roma dagli altoparlanti. Da ilmessaggero.it