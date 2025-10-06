Predator | badlands trailer finale del film svela la caccia spietata
anticipazioni su predator: badlands, il nuovo capitolo del franchise. Tra circa un mese arriverà nelle sale italiane Predator: Badlands, il tanto atteso nuovo episodio della celebre saga cinematografica. Diretto da Dan Trachtenberg, già autore di Prey, il film promette un mix di azione intensa e scenari futuristici, con una trama che introduce elementi innovativi rispetto ai capitoli precedenti. trama e ambientazione del film. La narrazione si svolge in un futuro lontano, su un pianeta isolato e pericoloso. La storia segue le vicende di un giovane Predator, interpretato da Dimitrius Schuster-Koloamatangi, che si trova a formare una sorprendente alleanza con una sintetica creata dalla corporazione Weyland-Yutani, nota a tutti gli appassionati di Alien. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Predator: Badlands | Il trailer italiano del nuovo film della saga
Predator: Badlands – Il nuovo trailer conferma importanti collegamenti con il franchise di Alien!
Android di weyland-yutani in predator: badlands e le differenze con altri sintetici alieni
