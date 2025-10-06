Predator | badlands trailer finale del film svela la caccia spietata

Jumptheshark.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

anticipazioni su predator: badlands, il nuovo capitolo del franchise. Tra circa un mese arriverà nelle sale italiane Predator: Badlands, il tanto atteso nuovo episodio della celebre saga cinematografica. Diretto da Dan Trachtenberg, già autore di Prey, il film promette un mix di azione intensa e scenari futuristici, con una trama che introduce elementi innovativi rispetto ai capitoli precedenti. trama e ambientazione del film. La narrazione si svolge in un futuro lontano, su un pianeta isolato e pericoloso. La storia segue le vicende di un giovane Predator, interpretato da Dimitrius Schuster-Koloamatangi, che si trova a formare una sorprendente alleanza con una sintetica creata dalla corporazione Weyland-Yutani, nota a tutti gli appassionati di Alien. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

predator badlands trailer finale del film svela la caccia spietata

© Jumptheshark.it - Predator: badlands, trailer finale del film svela la caccia spietata

In questa notizia si parla di: predator - badlands

Predator: Badlands | Il trailer italiano del nuovo film della saga

Predator: Badlands – Il nuovo trailer conferma importanti collegamenti con il franchise di Alien!

Android di weyland-yutani in predator: badlands e le differenze con altri sintetici alieni

predator badlands trailer finalePredator: Badlands, la caccia si fa sempre più spietata nel trailer finale del film - Ad un mese esatto dal suo esordio sul grande schermo, Predator: Badlands torna a mostrarsi con l'adrenalinico trailer finale ... Lo riporta bestmovie.it

predator badlands trailer finalePredator: Badlands | Lo spettacolare final trailer del film - 20th Century Studios ha svelato il final trailer di Predator: Badlands, l'atteso nuovo film della famosa saga sci- universalmovies.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Predator Badlands Trailer Finale