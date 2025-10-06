Predator | Badlands nuovo trailer per il nuovo capitolo di Predator!

Il nuovo trailer di Predator: Badlands, il film d’azione targato 20th Century Studios. Predator: Badlands è diretto da Dan Trachtenberg ( Prey, 10 Cloverfield Lane ) e segna l’attesissimo ritorno del franchise sul grande schermo con una storia che espande e ridefinisce l’universo di Predator. La trama Predator: Badlands. Ambientato nel futuro su un pianeta remoto e letale, Badlands segue le vicende di un giovane Predator emarginato (interpretato dall’emergente Dimitrius Schuster-Koloamatangi) che trova un’improbabile alleata in Thia ( Elle Fanning, candidata agli Emmy e ai Golden Globe) mentre intraprende un viaggio insidioso alla ricerca del suo avversario finale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it