Predator | Badlands | Lo spettacolare final trailer del film

20th Century Studios ha svelato il final trailer di Predator: Badlands, l’atteso nuovo film della famosa saga sci-fi. Il lancio del nuovo Predator movie è previsto nelle sale – anche in versione IMAX – a partire dal 7 novembre 2025, e per l’occasione è stato svelato un trailer pieno zeppo di sequenze inedite, mostri di ogni genere, e combattimenti iper-spettacolari. Così come accaduto per i trailer precedenti, anche qui viene offerto un nuovo sguardo al pianeta ostile che ospiterà la prima caccia del giovane cacciatore Yautja, ma anche alla oramai presenza certa della Weyland-Yutani, la celebre compagnia presente in tutti i film della saga “ Alien “, ma anche nella serie ora disponibile su Disney+ dal titolo “ Alien: Pianeta Terra “. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Predator: Badlands | Lo spettacolare final trailer del film

In questa notizia si parla di: predator - badlands

Predator: Badlands | Il trailer italiano del nuovo film della saga

Predator: Badlands – Il nuovo trailer conferma importanti collegamenti con il franchise di Alien!

Android di weyland-yutani in predator: badlands e le differenze con altri sintetici alieni

Predator: Badlands, il regista vuole il ritorno di Arnold Schwarzenegger nel franchise: "Ci siamo incontrati" - X Vai su X

Scoprite quale aspetto di Alien: Romulus ha avuto un importante impatto sull'attesissimo Predator: Badlands di Dan Trachtenberg... [REPOST] Vai su Facebook

Predator: Badlands | Lo spettacolare final trailer del film - 20th Century Studios ha svelato il final trailer di Predator: Badlands, l'atteso nuovo film della famosa saga sci- Segnala universalmovies.it

Elle Fanning e Dan Trachtenberg svelano un nuovo filmato e il trailer finale di Predator: Badlands al San Diego Comic-Con di Malaga - La regista e l'attrice hanno risposto alle domande del pubblico e hanno svelato i segreti del film, che uscirà il 7 novembre. gamereactor.it scrive