Predator badlands | il cacciatore diventa l’eroe nel sequel rivoluzionario

Il panorama cinematografico dedicato alla saga di Predator sta per essere rivoluzionato con un nuovo capitolo che promette di offrire una prospettiva inedita sulla figura dell’alieno predatore. Con l’uscita prevista per il 7 novembre 2025, “Predator: Badlands” si distingue come uno dei progetti più ambiziosi e innovativi della serie, portando sul grande schermo una narrazione centrata sulla sopravvivenza e sull’evoluzione del predator stesso. la trama di predator: badlands. una nuova interpretazione del cacciatore. In questa pellicola, il classico ruolo del predatore viene sovvertito, trasformandosi in un protagonista che deve affrontare la lotta per la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

