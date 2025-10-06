Predator | Badlands e il primo film PG-13 della saga

Il film Predator: Badlands si presenta come un’interpretazione innovativa e diversa della saga. Rispetto ai precedenti capitoli, caratterizzati da un rating R per la forte violenza, questa produzione punta a ottenere una classificazione PG-13, offrendo così un prodotto più accessibile a un pubblico più ampio. innovazioni nella classificazione e nel contenuto. un cambio di rotta rispetto alle tradizioni del franchise. Contrariamente a quanto avvenuto in passato, anche il recente Predator: Killer of Killers, con formato animato, ha mantenuto un rating R. Con Dan Trachtenberg alla regia dal 2022, la serie sta vivendo una rivoluzione stilistica e narrativa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

