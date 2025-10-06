Prato | importazione illegale di auto di lusso scoperta frode da 43 milioni Sequestrate Ferrari e Lamborghini

Firenzepost.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza di Prato ha scoperto una frode quantificata in 43 milioni a seguito di accertamenti su una presunta associazione criminale dedita alla vendita di auto di lusso di origine tedesca L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

prato importazione illegale di auto di lusso scoperta frode da 43 milioni sequestrate ferrari e lamborghini

© Firenzepost.it - Prato: importazione illegale di auto di lusso, scoperta frode da 43 milioni. Sequestrate Ferrari e Lamborghini

In questa notizia si parla di: prato - importazione

Prato, maxi frode da 43 milioni di euro su importazione di auto di lusso

prato importazione illegale autoPrato, maxi frode da 43 milioni di euro su importazione di auto di lusso - Una maxi frode sull’importazione di auto di lusso, per un valore complessivo di 43 milioni di euro, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Prato sotto ... Segnala msn.com

prato importazione illegale autoImportazione auto di lusso, scoperta maxi frode - Una maxi frode sull’importazione di auto di lusso, per un valore complessivo di 43 milioni di euro, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Prato sotto il coordinamento della Procura Europea (EPP ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Prato Importazione Illegale Auto