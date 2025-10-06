Prato | arrestato a Firenze evaso da 4 mesi Aveva beneficiato di un permesso premio di due giorni

Un evaso dal carcere di Prato, un 53enne della Bosnia, è stato scoperto grazie ai documenti falsi a un posto di controllo della polizia a Firenze. L'uomo era detenuto per reati contro il patrimonio ed aveva beneficiato di un permesso premio per due giorni ma poi dal 12 giugno non ha fatto più ritorno nel penitenziario L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

