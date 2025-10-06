Prato | aggressione a un operaio durante lo sciopero Perquisizioni e sequestri ordinati dalla Procura

Dopo l'aggressione ad un operaio straniero, avvenuta il 16 settembre 2025 davanti all'azienda"L'Alba" a Montemurlo, la Procura di Prato ha avviato un'indagine che ha portato nelle ultime ore a perquisizioni, sequestri e ispezioni in più immobili legati agli indagati L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: aggressione a un operaio durante lo sciopero. Perquisizioni e sequestri ordinati dalla Procura

