Pranzo sociale degli anziani per oltre 200

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande successo per il ritorno del pranzo sociale per gli anziani del Comune di Cascina andato in scena questo sabato allo Spazio Feste Latignano in Via Ciro Menotti. Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora al sociale Giulia Guainai. La festa è stata il frutto di una volontà partita dal basso e subito accolta con favore dal Comune avviando una collaborazione con l’associazione ASD Latignano Sport. Circa 200 i partecipanti al pranzo che ha visto un un ricco menù e un piccolo gadget in ricordo della giornata, è seguito poi un momento di intrattenimento per trascorrere qualche ora in compagnia e in allegria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pranzo sociale degli anziani per oltre 200

© Lanazione.it - Pranzo sociale degli anziani per oltre 200

In questa notizia si parla di: pranzo - sociale

Cascina, grande successo per il 'Pranzo sociale': oltre 200 anziani presenti

Cascina, grande successo per il ritorno del pranzo sociale

pranzo sociale anziani oltrePranzo sociale degli anziani per oltre 200 - Grande successo per il ritorno del pranzo sociale per gli anziani del Comune di Cascina andato in scena questo ... Si legge su lanazione.it

pranzo sociale anziani oltreCascina, grande successo per il ritorno del pranzo sociale - L'iniziativa, parita dal basso, ha visto anche la partecipazione del sindaco Michelangelo Betti e dell'assessora al sociale Giulia Guainai ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pranzo Sociale Anziani Oltre