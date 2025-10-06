Grande successo per il ritorno del pranzo sociale per gli anziani del Comune di Cascina andato in scena questo sabato allo Spazio Feste Latignano in Via Ciro Menotti. Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora al sociale Giulia Guainai. La festa è stata il frutto di una volontà partita dal basso e subito accolta con favore dal Comune avviando una collaborazione con l’associazione ASD Latignano Sport. Circa 200 i partecipanti al pranzo che ha visto un un ricco menù e un piccolo gadget in ricordo della giornata, è seguito poi un momento di intrattenimento per trascorrere qualche ora in compagnia e in allegria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pranzo sociale degli anziani per oltre 200