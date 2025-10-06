Potenziato a Falconara il servizio di assistenza educativa domiciliare per le persone con disabilità

FALCONARA MARITTIMA – Cresce l’impegno del Comune di Falconara a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Nella seduta del Consiglio comunale del 30 settembre è stato approvato un emendamento che aumenta la disponibilità finanziaria per il servizio di educativa domiciliare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

