Potenziate le ricerche di Marianna | in azione anche i cani molecolari dei carabinieri della Toscana e le motovedette della guardia costiera

Agrigentonotizie.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sesto giorno delle ricerche di Marianna Bello a Favara si è chiuso con i vertici delle istituzioni che, nel centro di coordinamento di via Olanda, si sono riuniti per una seduta del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Agrigento, Salvatore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: potenziate - ricerche

Ricerche in mare dei due turisti austriaci dopo il ritrovamento dei vestiti: Guardia costiera in azione, mentre loro dormivano nel proprio alloggio - Due turisti di nazionalità austriaca risultavano dispersi nelle acque di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Come scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Potenziate Ricerche Marianna Azione