posticipato a data da definirsi il concerto di antonella ruggiero ad arezzo

Arezzo, 6 ottobre 2025 – Posticipato a data da definirsi il concerto di Antonella Ruggiero al Festival dello Spirito. L’evento era stato fissato per sabato 18 ottobre nella cattedrale di Arezzo ma è stato annullato dalla nota cantante genovese a causa di un problema alle vie respiratorie, in attesa di valutare la possibilità di un recupero nei prossimi mesi. L’attuale situazione ha costretto Ruggiero a prevedere un periodo forzato di riposo e a cancellare tutte le date in programma, compreso il recital di musica sacra dal titolo “Cattedrali” inserito all’interno della seconda edizione della rassegna organizzata dall’associazione culturale Almasen con Serra Club Arezzo e Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

