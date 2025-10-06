Postecoglou è quasi retrocesso con il Nottingham e fa il filosofo | Cosa c’è di male se una cosa è difficile

Ilnapolista.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settima partita senza vittorie del Nottingham Forest di Ange Postecoglou sconfitto 2-0 a Newcastle.  Mentre la Premier League corre, lui si chiede: “Cosa c’è di male se è difficile?” con la squadra quattordicesima e con un punto in più sulla retrocessione. La domanda posta in conferenza stampa era piuttosto semplice: «Se ti verrà dato tempo, riuscirai a ribaltare la situazione?» C’è stato un sospiro, anzi più di uno, prima di una risposta inizialmente sarcastica. Ne parla Il Times. Per Postecoglou il Nottingham è una opportunità. «No! No, è una causa persa», ha scherzato. «Sul serio, cosa c’è di male se una cosa è difficile? Perché vogliamo che tutto ci arrivi già impacchettato per bene? Quello che sto dicendo — e non è una critica, non prenderla nel modo sbagliato — è che ormai appena qualcosa va storto si dice subito: “È finita, cambiamo tutto, distruggiamolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

postecoglou 232 quasi retrocesso con il nottingham e fa il filosofo cosa c8217232 di male se una cosa 232 difficile

© Ilnapolista.it - Postecoglou è quasi retrocesso con il Nottingham e fa il filosofo: «Cosa c’è di male se una cosa è difficile»

In questa notizia si parla di: postecoglou - quasi

Cerca Video su questo argomento: Postecoglou 232 Quasi Retrocesso