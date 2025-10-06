Portogallo il ct Martínez sostituisce João Neves | convocato Nuno Tavares della Lazio
Portogallo, il ct Martínez ha preso una decisione: sostituisce João Neves, convocato Nuno Tavares della Lazio Roberto Martínez, commissario tecnico del Portogallo, ha annunciato quest’oggi un cambio nella lista dei convocati in vista delle prossime partite di qualificazione al Mondiale 2026. Al posto di João Neves del PSG, è stato chiamato Nuno Tavares della Lazio. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: portogallo - mart
Punt.22 e’ uno speciale sulla MARCIALONGA Running In onda su SPORTITALIA (Lcn.60) mart.23/9 h.20 + sportoutdoor.tv il canale tv FAST (free advertising streaming tv) di sport e turismo in onda su: +Samsung Tvplus in Italia num.4679 e Svizzera ca Vai su Facebook
Portogallo, il ct Martínez sostituisce João Neves: convocato Nuno Tavares della Lazio - Portogallo, il ct Martínez ha preso una decisione: sostituisce João Neves, convocato Nuno Tavares della Lazio Roberto Martínez, commissario tecnico del Portogallo, ha annunciato quest’oggi un cambio n ... Lo riporta calcionews24.com
Il ct del Portogallo: "Vinciamo il Mondiale per Diogo Jota". La 21 va a Ruben Neves - Il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martinez, ha parlato in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni della sua squadra contro Armenia e Ungheria, valide per le qualificazioni ai ... tuttomercatoweb.com scrive