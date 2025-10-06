Portogallo il ct Martínez sostituisce João Neves | convocato Nuno Tavares della Lazio

Portogallo, il ct Martínez ha preso una decisione: sostituisce João Neves, convocato Nuno Tavares della Lazio Roberto Martínez, commissario tecnico del Portogallo, ha annunciato quest’oggi un cambio nella lista dei convocati in vista delle prossime partite di qualificazione al Mondiale 2026. Al posto di João Neves del PSG, è stato chiamato Nuno Tavares della Lazio. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

