MENO EMISSIONI E SPRECHI, più salvaguardia dell’ambiente. La transizione energetica italiana ed europea passa attraverso innovazione, infrastrutture e sostenibilità ambientale. E in questo, DBA, parte del Gruppo quotato sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, si distingue grazie alla sua specializzazione in ingegneria, project management e soluzioni ICT per la gestione delle opere mission critical.Tra i progetti più rilevanti spicca l’aggiudicazione, da parte di DBA, di una gara indetta dalla Cyprus Port Authority per la progettazione dell’infrastruttura elettrica di alimentazione da terra – con sistema “cold ironing” – nel porto di Limassol, a Cipro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Porti elettrici e innovazione. L’ingegneria a servizio dell’ambiente