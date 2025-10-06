Porsche Cayenne Electric svelati gli interni | dal maxi schermo alle novità che anticipano il futuro del marchio

Gazzetta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più comfort e più possibilità di personalizzazione all'interno della versione elettrica del Suv della casa tedesca, che debutterà entro la fine del 2025. A bordo spazio per tre display, compreso uno che si estende su tutta la plancia: è il più grande mai visto su una vettura della casa di Zuffenhausen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

porsche cayenne electric svelati gli interni dal maxi schermo alle novit224 che anticipano il futuro del marchio

© Gazzetta.it - Porsche Cayenne Electric, svelati gli interni: dal maxi schermo alle novità che anticipano il futuro del marchio

In questa notizia si parla di: porsche - cayenne

Porsche Cayenne: in arrivo la versione elettrica del Suv tedesco

Porsche Cayenne: alla guida della prima serie nella sua variante Turbo S da 521 Cv

Porsche Cayenne elettrica si ricarica senza cavo, basta un tappetino

porsche cayenne electric svelatiPorsche Cayenne Electric: svelati gli interni del nuovo SUV di Stoccarda [FOTO] - La Porsche Cayenne Elettrica svela ulteriori dettagli, mostrando per la prima volta gli interni che caratterizzeranno il nuovo SUV a batteria che farà il suo debutto sul mercato nel 2026, e che influe ... Da motorionline.com

porsche cayenne electric svelatiPorsche Cayenne Electric, scopriamo il nuovissimo Flow Display - Porsche ha recentemente svelato gli inediti interni della Cayenne Electric che rappresentano un importante cambiamento per la Casa di Zuffenhausen. tecnoandroid.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Porsche Cayenne Electric Svelati