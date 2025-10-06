La cultura come ponte tra persone, territori, generazioni e saperi: è questo il filo conduttore della XXI edizione di LuBeC – Lucca Beni Culturali, in programma l’ 8 e il 9 ottobre 2025 al Real Collegio di Lucca. Il titolo dell’edizione, “Ponti di Cultura”, è un invito al dialogo e alla collaborazione in un tempo segnato da grandi trasformazioni sociali, ambientali e tecnologiche. Promosso da Promo PA Fondazione, con il patrocinio della Commissione Europea, LuBeC si conferma uno spazio di confronto tra pubblico e privato, istituzioni, imprese culturali e cittadinanza attiva, all'insegna della sostenibilità, dell’innovazione e dell’accessibilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ponti di Cultura: a Lucca torna LuBeC, laboratorio nazionale per l’innovazione culturale