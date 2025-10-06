Ponte crolla sotto il peso di 3 camion nelle Filippine | in un video il viadotto spezzato in due

Un ponte nelle Filippine è crollato sotto il peso di tre camion da 50 tonnellate. I conducenti dei tre mezzi pesanti sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il ponte Piggatan, nel nord delle Filippine, è crollato mentre tre grossi camion lo stavano attraversando. La sezione centrale del viadotto, lunga circa 75 metri, si è improvvisamente piegata sotto il peso dei mezzi Vai su Facebook

