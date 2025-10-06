ponte ad anteprima carnevale tra i protagonisti il folk e la musica popolare

Tempo di lettura: 3 minuti ‘Vient-Musiche dal Sud’ e il gruppo folk ‘La Takkarata’ sono stati tra i protagonisti di “Anteprima Carnevale”, la manifestazione culturale e festiva che si è tenuta pochi giorni fa a Ponte, ideata per valorizzare e rinnovare l’identità del Carnevale Pontese, uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale e si propone di creare un ponte tra la memoria storica e la visione futura del Carnevale, con un format multidisciplinare e diffuso sul territorio, aperto alla partecipazione attiva di artisti, cittadini, associazioni, imprese e visitatori. L’iniziativa che ha avuto un grande successo è stata organizzata dal Comune di Ponte con il patrocinio della Provincia di Benevento e co-organizzata dal ‘Volks Drugen Club Benevento Air Cooled’, ed è rientrata nel più ampio ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di strada, progetto ammesso a finanziamento dalla Regione Campania nell’ambito dell’avviso pubblico “Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania (POC Campania)” con il Comune di Paupisi come ente capofila’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

