Ponte ad Anteprima Carnevale tra i protagonisti il folk e la musica popolare
Tempo di lettura: 3 minuti ‘Vient-Musiche dal Sud’ e il gruppo folk ‘La Takkarata’ sono stati tra i protagonisti di “Anteprima Carnevale”, la manifestazione culturale e festiva che si è tenuta pochi giorni fa a Ponte, ideata per valorizzare e rinnovare l’identità del Carnevale Pontese, uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale e si propone di creare un ponte tra la memoria storica e la visione futura del Carnevale, con un format multidisciplinare e diffuso sul territorio, aperto alla partecipazione attiva di artisti, cittadini, associazioni, imprese e visitatori. L’iniziativa che ha avuto un grande successo è stata organizzata dal Comune di Ponte con il patrocinio della Provincia di Benevento e co-organizzata dal ‘Volks Drugen Club Benevento Air Cooled’, ed è rientrata nel più ampio ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di strada, progetto ammesso a finanziamento dalla Regione Campania nell’ambito dell’avviso pubblico “Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania (POC Campania)” con il Comune di Paupisi come ente capofila’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: ponte - anteprima
A Ponte arriva “Anteprima Carnevale”: due giorni di tradizione e gusto
Anteprima Carnevale, a Ponte una due giorni di tradizione e gusto
Ponte, “Anteprima Carnevale” ecco la giuria del Concorso “Maschera Pontese”
SI TORNA IN SCENA VENERDÌ 3 OTTOBRE AMORI la produzione della compagnia Back to Back apre la stagione teatrale invernale UNA STAGIONE FUORI. DOVE? TEATRO RICCINI via Manicomi 114 Ponte Felcino/Perugia Una anteprima fuori abboname Vai su Facebook
Ponte, confronto e riflessione sul patrimonio culturale legato al Carnevale - Interessante il convegno che si è svolto pochi giorni fa presso l’Abbazia di Sant’Anastasia a Ponte, dal titolo “Il Carnevale Pontese: storia, identità e visioni future”, all’interno della prima edizi ... ntr24.tv scrive
Ponte, “Anteprima del Carnevale Pontese”. Sindaco Caporaso: “Una festa che parla di noi, della nostra storia e della nostra comunità” - A pochi giorni dall’inizio di "Anteprima Carnevale" che si terrà a Ponte il 27 e 28 settembre, organizzato dal Comune di Ponte con il ... Scrive sciscianonotizie.it