Pomigliano morto uno degli operai rimasto ferito nell’esplosione
E’ deceduto l’operaio rimasto ferito nell’esplosione in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d’Arco. E’ morto nell’ospedale Cardarelli di Napoli l’operaio 31enne Vasile??Bujac, moldavo, rimasto gravemente ferito nell’esplosione verificatasi sabato 4 ottobre in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d’Arco. Le sue condizioni erano apparse critiche sin dal momento del ricovero. Napoli, 14 nuovi assunti per . 🔗 Leggi su 2anews.it
Incidente sul lavoro a Pomigliano: morto l?operaio coinvolto nell?esplosione dell?autofficina
Esplosione a Pomigliano, morto uno degli operai feriti. In un'azienda di autodemolizioni, sabato l'incidente sul lavoro #ANSA
