Pomigliano morto uno degli operai rimasto ferito nell’esplosione

6 ott 2025

E’ deceduto l’operaio rimasto ferito nellesplosione in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d’Arco.  E’ morto nell’ospedale Cardarelli di Napoli l’operaio 31enne Vasile??Bujac, moldavo, rimasto gravemente ferito nell’esplosione verificatasi sabato 4 ottobre in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d’Arco. Le sue condizioni erano apparse critiche sin dal momento del ricovero. Napoli, 14 nuovi assunti per . 🔗 Leggi su 2anews.it

