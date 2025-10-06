Polizze catastrofali scatta l’obbligo per le medie imprese

Tv2000.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il mese di ottobre è scattato l’obbligo per le medie imprese di sottoscrivere una polizza catastrofale, un modo per tutelarsi in caso di calamità. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

polizze catastrofali scatta l8217obbligo per le medie imprese

© Tv2000.it - Polizze catastrofali, scatta l’obbligo per le medie imprese

In questa notizia si parla di: polizze - catastrofali

polizze catastrofali scatta l8217obbligoPolizze catastrofali: scatta l’obbligo per le medie imprese. Liverani: “Costo medio di 250 euro” - Secondo il presidente dell’Ania le tariffe scenderanno quanto tutti si saranno assicurati. Scrive repubblica.it

Polizze catastrofali, dall'1 ottobre scatta l'obbligo per le medie imprese: cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Polizze catastrofali, dall'1 ottobre scatta l'obbligo per le medie imprese: cosa sapere ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Polizze Catastrofali Scatta L8217obbligo