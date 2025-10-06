Poliziotti sempre più spremuti

Manifestazione Propal (nella foto di Del Punta) e poliziotti feriti, anche la segreteria del Silp Cgil di Pisa. "Abbiamo aderito simbolicamente al corteo a nome di tutti i poliziotti democratici che hanno a cuore il diritto internazionale alla vita ed alla solidarietà ", scrive il segretario Gabriele Prato. "Relativamente ai fatti accaduti che hanno visto mobilitati anche a Pisa i cittadini che hanno manifestato gli stessi valori, il Silp Cgil esprime piena solidarietà ai colleghi rimasti feriti in alcuni incidenti causati da provocatori di professione che nulla hanno a che vedere con i promotori di un messaggio universale di pace e di solidarietà". 🔗 Leggi su Lanazione.it

