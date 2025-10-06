Polizia Municipale orari di apertura al pubblico ufficio cassa verbali
Si comunicano agli organi di stampa, con la preghiera di massima diffusione, gli orari di apertura al pubblico dello sportello cassa dell'ufficio verbali in via Santa Colomba n.2 ubicato al piano terra. E' possibile pagare le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada, anche presso il Comando della Polizia Municipale nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 sia in contanti che con carte e chiedere delucidazioni in merito. Si comunica altresì che è possibile effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario all'iban: IT 29E0 7601 1500 0000 0116 33823 intestato a Comune di Benevento – Polizia Municipale; causale: numero del verbale o accertamento e targa del veicolo.
In questa notizia si parla di: polizia - municipale
