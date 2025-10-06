Polizia locale corso da agente accertatore per dipendenti di società che gestiscono rifiuti
La polizia locale in cattedra sui temi ambientali. Nei giorni scorsi, 27 dipendenti di Hera e uno di Clara sono stati infatti destinatari di un corso abilitante all'esercizio di agente accertatore in materia di rifiuti, tenuto dagli operatori del Reparto polizia ambientale ed edilizia del corpo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: polizia - locale
Fiumicino, stretta della Polizia locale: oltre 160 multe e 20 veicoli rimossi nel weekend
Polizia locale e parità di genere, agente si laurea con una tesi sulle donne nel Reparto
Nasconde crack ed eroina, poi minaccia e aggredisce a morsi la polizia locale
Il rapporto dell’attività svolta dalla Polizia locale presentato in occasione dell’anniversario del corpo Vai su Facebook
A scuola di ambiente dalla Polizia Locale: corso da agente accertatore per 28 dipendenti delle società che gestiscono rifiuti - Proprio ieri, 27 dipendenti di Hera e uno di Clara sono stati infatti destinatari di un corso abilitante all'esercizio di agente accertatore in materia ... Lo riporta cronacacomune.it
Polizia Locale, al via corso per - Grazie alla convezione sottoscritta con Regione Lombardia, che finanzia interamente l’iniziativa, Cremona ospita l’edizione 2025 del Corso di formazione di base per agenti di Polizia Locale della Lomb ... Come scrive cremonaoggi.it