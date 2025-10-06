Roma, 6 ottobre 2025 – Con la Settimana europea delle Regioni e delle Città 2025 ormai alle porte – a Bruxelles dal 13 al 15 ottobre – anche l’Italia come gli altri Paesi Ue si appresta a fare i conti con lo stato dell’arte in termini di politiche di coesione sociale. Si tratta di strategie che mirano a ridurre le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali tra le diverse regioni favorendo uno sviluppo equilibrato, l’ occupazione lavorativa, l’ inclusione sociale e la mobilità dei cittadini. Concretamente, l’Ue mette a disposizione denaro di cui Stati membri, amministrazioni, enti e soggetti riconosciuti posso usufruire, attraverso piani di attuazione, per sostenere progetti di sviluppo caratterizzati in base alle specifiche esigenze territoriali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Politiche di coesione tra passato e futuro: le sfide dopo la riforma