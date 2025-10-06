Politica media e finanza al Lugano Global Forum Via alla prima edizione | ci sarà anche Prodi

L’ex presidente della Commissione europea Romano Prodi (nella foto), l’ex presidente della Repubblica Ceca Václav Klaus, l’editorialista del Financial Times Martin Wolf, l’ex direttore del The Economist Bill Emmott e la direttrice per il Commercio dell’Ocse Marion Jansen guideranno un parterre d’eccezione di figure di primo piano della finanza, della politica, dei media, dell’ impresa e della tecnologia alla prima edizione del Lugano Global Forum (LGF). L’evento, in programma il 10 e 11 novembre 2025 in partnership con la Città di Lugano, è un meeting internazionale, la cui missione è "comprendere meglio il nostro mondo in rapida trasformazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

