Politica media e finanza al Lugano Global Forum Via alla prima edizione | ci sarà anche Prodi
L’ex presidente della Commissione europea Romano Prodi (nella foto), l’ex presidente della Repubblica Ceca Václav Klaus, l’editorialista del Financial Times Martin Wolf, l’ex direttore del The Economist Bill Emmott e la direttrice per il Commercio dell’Ocse Marion Jansen guideranno un parterre d’eccezione di figure di primo piano della finanza, della politica, dei media, dell’ impresa e della tecnologia alla prima edizione del Lugano Global Forum (LGF). L’evento, in programma il 10 e 11 novembre 2025 in partnership con la Città di Lugano, è un meeting internazionale, la cui missione è "comprendere meglio il nostro mondo in rapida trasformazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il fantasma dell’intervista a Paolo Borsellino: la verità mancata tra mafia, politica e media
"Io sono Israele", creato nel 1948 sul 78% della terra di Palestina, controllo i media e la politica americana; e voi ancora chiedete pace e libertà?
Sorteggio in diretta TV per i vertici Rai: la proposta anti-politica per attuare il Media Freedom Act – L’intervista
Secondo quanto trapelato dai media francesi il primo consiglio dei ministri si terrà domani pomeriggio, mentre martedì il primo ministro terrà il suo discorso di politica generale Vai su Facebook
A margine del Vertice della Comunità Politica Europea, ho incontrato il Cancelliere federale tedesco @_FriedrichMerz. Oltre ai più recenti sviluppi in Ucraina e in Medio Oriente, il colloquio ha consentito un confronto approfondito sui temi della competitività eu - X Vai su X
