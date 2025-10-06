Politica anconetana in lutto per la scomparsa di Daniele Dubbini
ANCONA – La politica cittadina piange la scomparsa di Daniele Dubbini, venuto improvvisamente a mancare nella giornata di oggi. Nato nel settembre del 1940, era uno dei volti maggiormente noti della sinistra anconetana e conosciuto per il suo impegno politico e sociale ed a favore della pace. Già. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: politica - anconetana
L’attivista anconetana che era nella Global Flotilla: "Avevamo i vestiti da carcerati, i turchi ci hanno accolti da eroi dandoci abiti e scarpe". Vai su Facebook
Politica altoatesina in lutto per la scomparsa di Hugo Valentin - Valentin ha fatto parte del Consiglio provinciale dell'Alto Adige e del Consiglio regionale del Trentino- rainews.it scrive