Polese OL - IV | Piena solidarietà a Francesca Barra Inammissibili minacce contro la libertà di stampa

Ilgiornaleditalia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Quanto sta accadendo a Francesca Barra non è una questione di dissenso politico o di divergenza ideologica: è un attacco frontale ai principi fondamentali della nostra democrazia. Francesca ha dimostrato in ogni occasione, anche con la sua partecipazione personale e familiare alle manifestazioni, d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Polese (OL - IV): “Piena solidarietà a Francesca Barra. Inammissibili minacce contro la libertà di stampa”

