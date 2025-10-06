Polese OL - IV | Piena solidarietà a Francesca Barra Inammissibili minacce contro la libertà di stampa
“Quanto sta accadendo a Francesca Barra non è una questione di dissenso politico o di divergenza ideologica: è un attacco frontale ai principi fondamentali della nostra democrazia. Francesca ha dimostrato in ogni occasione, anche con la sua partecipazione personale e familiare alle manifestazioni, d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: polese - piena
Staff 2025 La stagione è stata intensa, piena di sorrisi, di impegno e di grandi soddisfazioni. Tutto questo è merito vostro: della passione, della professionalità e della dedizione che avete dimostrato ogni giorno. #gelateriaflora #floradowntown #rivadelgard Vai su Facebook
Roberto Polese arrestato: quel tesoro nel caveau fiutato dal cane, valigie di denaro e tanti orologi di lusso - Dietro la cancellata che si apre con l’impronta digitale, dietro la porta blindata del caveau con codice di accesso, c’era un tesoro di cinque milioni. Lo riporta bergamo.corriere.it