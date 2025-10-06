Polemica a distanza per un post ritenuto sessista | assessora regionale e sindaca contro Vannacci

Corrieretoscano.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – È polemica dopo un post del generale Roberto Vannacci, della Lega, rivolto all’assessora regionale Alessandra Nardini e alla sindaca di Montopoli, Linda Vanni. Nel post, con una targa di piazza della Passera a Firenze, si legge: “Firenze. Oggi il comizio lo faccio qua. Qua, sicuramente, l’assessore Alessandra Nardin* e il sindaco Linda Vanni non vengono”. Tutto nasce dalla provocazione delle due esponenti politiche che hanno consegnato al generale, sul territorio per la campagna elettorale, una copia della Costituzione consigliandogli di ripassare in particolare la parte sull’ antifascismo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

