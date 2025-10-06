pokemon a bergamo una maxi mostra con tutte le 18mila carte italiane

Bergamo, 6 ottobre 2025 – Per celebrare i 25 anni dei Pokemon in Italia, Mirmex Collectibles ha organizzato una mostra nella sua sede di Bergamo: in due nuove sale con 70 pannelli giganti saranno esposte tutte le 18.000 carte italiane, insieme a tutti i pacchetti di espansione, ai box del set base, alle due versioni unlimited e al prezioso Charizard italiano in prima edizione. "Si tratta del primo e unico evento di questa portata nel nostro Paese” spiegano gli organizzatori. L'inaugurazione è prevista per sabato 25 ottobre nello store Mirmex in via Bianzana a Bergamo e la mostra si potrà visitare per due weekend: sabato 25 e domenica 26 ottobre e sabato 1 e domenica 2 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

