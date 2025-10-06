Pogacar oltraggiato in corsa agli Europei | gli mostrano il deretano e gli appicicano adesivi

Gli Europei di ciclismo che si sono svolti domenica in Francia hanno visto scene davvero brutte da parte di sedicenti tifosi, che hanno oltraggiato Tadej Pogacar con gesti deplorevoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

pogacar oltraggiato corsa agliEuropei, Pogacar è il cannibale 2.0: Evenepol si prende l’argento, che beffa per Scaroni. Vingegaard è un disastro - Tadej Pogacar dopo il titolo mondiale si prende anche quello Europeo, Evenepol resiste finché può e si prende l’argento. Si legge su sport.virgilio.it

