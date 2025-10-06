Al Mondiale in Ruanda una settimana prima erano stati 66, all’Europeo in Francia sono 75: ormai sapere quando Tadej Pogacar decide di abbassare la serranda su una corsa è una questione di chilometri. Non sorprende più come il marziano sloveno domini il ciclismo, e tantomeno la sua fame: non batte i rivali ma li spazza via, non c’è traguardo che neghi alla sua già pregiatissima collezione. L’ultimo è quel titolo continentale che ancora gli mancava, il prossimo è già fissato per sabato prossimo: il quinto Lombardia di fila, come nemmeno Coppi. E già ci si chiede a quanta distanza dal traguardo attaccherà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pogacar, anche l’oro europeo è da marziano