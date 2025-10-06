Podismo in 400 alla ’Corsa di Pui’ Nico e Malossi primi a Tresignana Bulgarelli e Adamo vanno sul podio
Nico e Malossi primeggiano alla ‘Corsa di Pui’. Una domenica uggiosa e fredda per l’ottava edizione memorial ‘Luciano Mella’. Una delle gare del calendario podistico ferrarese, organizzato dal gruppo Faro Formignana, con la collaborazione della Proloco di Formignana, Uisp Comitato Ferrara, il patrocinio dei Comuni di Tresignana e Copparo, oltre il supporto delle Protezione civile di Tresignana, Riva del Po e Copparo. Al via oltre 400 iscritti, complessivi della gara principale competitiva e camminata. Le prime partenze sono state quelle delle gare giovanili, suddivise per le singole categorie. A seguire è stata la volta della 10 miglia (16,093 km), mentre in coda la camminata ludico motoria per gli iscritti della non competitiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: podismo - corsa
Podismo. Domenica di corsa nella vicina Stienta
Di corsa all'alba tra Viareggio e Lido, la magia del podismo by night
Podismo, una corsa lunga 52 anni: torna a Savignano la 'Marcialonga sul Rubicone'
GIORNICO – CORSA DELLE SETTE CHIESE Sabato 4 ottobre 2025 Gara valida come prova secca per l’assegnazione dei titoli di Coppa ASTi Podismo e Coppa ASTi Podismo Giovanile! Una giornata di sport, tradizione e comunità nel cuore di Giornico, Vai su Facebook