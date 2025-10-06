Pochi conducenti e formazione costosa | la soluzione è il progetto Arriva Academy

Quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

DA UN LATO, c’è la spinta ecologica ad usare sempre meno l’auto privata in favore di modalità di spostamento più sostenibili, come il servizio fornito dai mezzi del trasporto pubblico locale. Dall’altro, è sempre più difficile trovare chi quei mezzi li deve guidare. È questo il paradosso segnalato da aziende e associazioni di categoria. Secondo le stime dell’Unione Internazionale del Trasporto su Strada (Iru), in Italia mancano circa 10.000 conducenti, e 105.000 in tutta Europa. Anav – Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori – segnala che, a livello nazionale, la carenza negli organici è del 9,1%, con il 98% delle imprese del Nord Italia che dichiara di avere difficoltà nel trovare e assumere nuovi autisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

pochi conducenti e formazione costosa la soluzione 232 il progetto arriva academy

© Quotidiano.net - Pochi conducenti e formazione costosa: la soluzione è il progetto "Arriva Academy"

In questa notizia si parla di: pochi - conducenti

Cerca Video su questo argomento: Pochi Conducenti Formazione Costosa