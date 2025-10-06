Pochi conducenti e formazione costosa | la soluzione è il progetto Arriva Academy
DA UN LATO, c'è la spinta ecologica ad usare sempre meno l'auto privata in favore di modalità di spostamento più sostenibili, come il servizio fornito dai mezzi del trasporto pubblico locale. Dall'altro, è sempre più difficile trovare chi quei mezzi li deve guidare. È questo il paradosso segnalato da aziende e associazioni di categoria. Secondo le stime dell'Unione Internazionale del Trasporto su Strada (Iru), in Italia mancano circa 10.000 conducenti, e 105.000 in tutta Europa. Anav – Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori – segnala che, a livello nazionale, la carenza negli organici è del 9,1%, con il 98% delle imprese del Nord Italia che dichiara di avere difficoltà nel trovare e assumere nuovi autisti.
In questa notizia si parla di: pochi - conducenti
Paura a #Pomigliano d'Arco. Un tamponamento tra un'Alfa Romeo 147 e una Toyota Aygo è degenerato in una violenta lite tra i due conducenti. A pochi metri, davanti a un bar, alcuni clienti hanno assistito alla scena. Uno di loro, un 54enne, sarebbe interven
Bus strapieni, pochi autisti e orari scolastici provvisori: proteste e correttivi sulle linee extraurbane