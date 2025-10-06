PNRR Next Gen AI a Napoli | formazione per 6mila partecipanti

E’ Napoli a ospitare Next Gen AI, “il primo summit internazionale dell’intelligenza artificiale nella scuola”, come spiega un reel del Ministero dell’Istruzione e del Merito su Instagram. L’appuntamento, da mercoledì prossimo e fino al 13 ottobre, “si colloca nel quadro delle azioni del Pnrr Istruzione per l’innovazione didattica e la promozione delle discipline stem”. Nei 5 giorni, ospitati nel Teatrino di Corte a Palazzo Reale, saranno più di 300 le ore di formazione erogate, e 6.000 gli studenti, docenti e personale scolastico partecipanti, con delegazioni da 40 paesi del mondo. Ci saranno, inoltre, 50 aziende startup tecnologiche, e 280 i formatori e mentori coinvolti nella conduzione delle attività formative e nei laboratori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

