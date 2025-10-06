Pnrr Campania al top in Italia | spesi 13 miliardi
Roma, 6 ottobre 2025 – Il conto alla rovescia per il Pnrr è cominciato. Bisogna spendere tutti i 194 miliardi a disposizione entro agosto del 2026. Un traguardo non scontato. Ma Regioni ed Enti Locali hanno messo il turbo e, negli ultimi mesi, hanno mostrato una decisa accelerazione, in molti casi superiore a quella delle amministrazioni centrali e dei ministeri. In cima alla classifica troviamo anche la Campania che, secondo l’ultimo report del governo, è riuscita a spendere 13,03 miliardi per 26.535 progetti. La regione è il motore del Sud in termini assoluti. Le grandi città (Napoli, Salerno, Caserta) assorbono risorse per trasporti e riqualificazione urbana, ma un peso importante lo hanno anche le opere idriche e la messa in sicurezza del territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
