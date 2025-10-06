Con l'arrivo dei primi freddi, gli automobilisti italiani iniziano a prepararsi al momento in cui sarà obbligatorio dotarsi di pneumatici invernali: l'imposizione prevista dalle norme vigenti scatterà il 15 novembre, ma c'è un mese di tolleranza, per cui si potranno iniziare a cambiare le gomme estive fin da mercoledì 15 ottobre. Secondo quanto previsto dal Codice della Strada, sono due i momenti dell'anno durante i quali le vetture devono essere dotate di pneumatici adatti alla stagione per garantire condizioni di sicurezza alla guida sia in fase di percorrenza che di frenata. L'obbligo di montare gomme estive, o 4 stagioni, va dal 15 di aprile fino al 15 di novembre, mentre dal 15 novembre al 15 aprile l'auto deve essere dotata di pneumatici invernali, 4 stagioni, oppure di catene a bordo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pneumatici invernali, ecco quando scatta l'obbligo: scadenze da rispettare e sanzioni, cosa c'è da sapere