Pneumatici invernali ecco quando scatta l' obbligo | scadenze da rispettare e sanzioni cosa c' è da sapere
Con l'arrivo dei primi freddi, gli automobilisti italiani iniziano a prepararsi al momento in cui sarà obbligatorio dotarsi di pneumatici invernali: l'imposizione prevista dalle norme vigenti scatterà il 15 novembre, ma c'è un mese di tolleranza, per cui si potranno iniziare a cambiare le gomme estive fin da mercoledì 15 ottobre. Secondo quanto previsto dal Codice della Strada, sono due i momenti dell'anno durante i quali le vetture devono essere dotate di pneumatici adatti alla stagione per garantire condizioni di sicurezza alla guida sia in fase di percorrenza che di frenata. L'obbligo di montare gomme estive, o 4 stagioni, va dal 15 di aprile fino al 15 di novembre, mentre dal 15 novembre al 15 aprile l'auto deve essere dotata di pneumatici invernali, 4 stagioni, oppure di catene a bordo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: pneumatici - invernali
Cambio gomme auto, le scadenze per gli pneumatici invernali: le sanzioni previste
Non aspettare l’ultimo minuto: dal 15 ottobre puoi tornare agli pneumatici invernali. ? Prenotare in anticipo ti evita code e ti garantisce maggiore sicurezza sulle strade. Chiamaci per un appuntamento allo 0571 20147 Passa a trovarci in Via Cesare Battis Vai su Facebook
Pneumatici invernali, ecco quando scatta l'obbligo: scadenze da rispettare e sanzioni, cosa c'è da sapere - L'obbligo di montare gomme estive, o 4 stagioni, va dal 15 di aprile fino al 15 di novembre, mentre dal 15 novembre al 15 aprile l'auto deve essere dotata di pneumatici invernali, 4 stagioni, oppure ... Segnala ilgiornale.it
Gomme invernali 2025: quando scatta l’obbligo e quanto si rischia - Circolare senza le dotazioni prescritte da un'ordinanza significa esporsi a una multa che varia a seconda del tipo di strada ... Da autotoday.it