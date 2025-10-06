Piuttosto che iniziare medicina a 25 anni consegnate le pizze Polemiche a Bari per le frasi della prof Il rettore | Parlava durante la pausa
«Se non avete fatto il classico o lo scientifico è inutile che proviate medicina ». È una delle frasi pronunciate da una professoressa dell’Università di Bari, al termine di una lezione del cosiddetto semestre filtro per l’accesso a medicina. «Se avessi avuto un figlio iscritto al semestre filtro a 25 anni lo avrei mandato a consegnare le pizze», ha continuato la docente in un discorso che ha suscitato l’indignazione delle rappresentanze studentesche. Da subito è partita l’accusa dell’Udu Bari, che sui propri canali ha definito l’accaduto uno «scivolone dopo cui sarebbe meglio riflettere sul fatto che non sono gli studenti a essere sbagliati, ma il sistema ingiusto ». 🔗 Leggi su Open.online
