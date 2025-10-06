Pistoia tensione in consiglio comunale sulle manifestazioni Pro Pal Presidente minacciato di morte

Pistoia, 6 ottobre 2025 – Animi accesi e minacce di morte durante un consiglio comunale andato in scena nel pomeriggio di oggi, 6 ottobre, a Pistoia. La seduta è stata bruscamente interrotta quando dal pubblico sono state rivolte frasi molto pesanti nei confronti del presidente dell’assemblea, Emanuele Gelli, esponente di Fratelli d’Italia. Tutto sarebbe nato dalla richiesta delle minoranze di sinistra di convocare una conferenza dei capigruppo per organizzare un consiglio aperto sulle manifestazioni pro Palestina. Ma, come riportato da Cinzia Cerdini, capogruppo della Lega, di fronte all'insistenza dell'opposizione per una decisione immediata, l'aula si è agitata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoia, tensione in consiglio comunale sulle manifestazioni Pro Pal. Presidente minacciato di morte

In questa notizia si parla di: pistoia - tensione

Coach Cam | Tommaso Della Rosa dalla panchina: adrenalina, tensione e la gioia della prima vittoria casalinga ? #ForzaPistoia #together #lnpsocial Vai su Facebook

Pistoia, manifestazione per Gaza: la bandiera della Palestina affissa al palazzo comunale - Circa seimila persone hanno aderito allo sciopero organizzato da Cgil e sindacati di base. Secondo msn.com

Consiglio su bilancio 2024 e Dup: "Via libera, il risultato è positivo" - Un documento – è stato sottolineato – comprende numerosi enti e società partecipate dal Comune di Pistoia: tra ques ... Si legge su msn.com