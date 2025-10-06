Pistocchi critica le scelte di Tudor | La Juventus sta sprecando tempo e talento…

Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo, ha espresso forti dubbi sulla gestione di Igor Tudor alla guida della Juventus, grande rivale dell' Inter in ottica scudetto. Attraverso il suo profilo X, Pistocchi ha messo in evidenza le difficoltà della squadra bianconera, sottolineando che il tecnico croato non sta riuscendo a ottenere né risultati né un gioco convincente con il suo 3-5-2. «Confermo che la Juventus sta sprecando tempo e talento con questa disposizione. Non porta né risultati né gioco.

Inter, Pistocchi critica Rocchi: “Open Var il suo tribunale personale”

Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la prestazione del Napoli contro il Manchester City, facendo un paragone sull'episodio della sostituzione di De Bruyne. Di seguito le sue parole: "Ma questo è impazzito? Così Roby Baggio

Pistocchi: "Juve, difesa fragile e attacco spuntato. David delude e fa rimpiangere Vlahovic" - 2 tra Villarreal e Juventus in Champions League, evidenziando luci e ombre della prestazione bianconera. tuttojuve.com scrive

Tudor carico e spiega le scelte in vista di Villarreal-Juventus - Juventus Juventus, Tudor carico per la trasferta europea: “Sarà dura, ma vogliamo fare una grande partita” ... Lo riporta tuttojuve.com