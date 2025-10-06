Pisa Book Festival 2025 | 26mila presenze per oltre 70 eventi

Nuovi libri, nuove storie da raccontare e riflessioni sui temi della contemporaneità. Si è chiusa la rassegna del Pisa Book Festival con la sua 23ª edizione. Il prossimo appuntamento in calendario sarà dal 2 al 4 ottobre 2026.Sono state 26mila le presenze al Salone del libro di Pisa dedicato alle.

