Tempo di lettura: 2 minuti C’è un movente del tutto personale alla base del gesto compiuto da un uomo, di 45 anni, che nel pomeriggio di ieri, a Fuorni (Salerno), a bordo della sua Smart, è piombato all’interno di un ristorante. La Squadra Mobile e l’ufficio Prevenzione generale della Questura di Salerno lo hanno arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio. Sul posto sono intervenuti subito i poliziotti ma, nonostante l’uomo si fosse accorto della presenza della pattuglia e prima che questa potesse intervenire per fermarlo, si è schiantato con l’autovettura sull’entrata del ristorante, distruggendo la vetrata di ingresso e ferendo lievemente alcune persone (prognosi non superiori a sette giorni). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Piomba con l'auto nel ristorante: una lite con l'ex, il motivo dell'aggressione