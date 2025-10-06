Pioggia di scintille sulle persone fuochi d’artificio finiscono in tragedia Scena raccapricciante

Un evento celebrativo si è trasformato in un momento di grande paura per centinaia di persone accorse ad assistere a uno spettacolo all’aperto. L’atmosfera di festa, tra luci e musica, si è improvvisamente caricata di tensione quando il cielo sopra il pubblico si è acceso di bagliori inattesi. In pochi secondi, quello che doveva essere un momento di meraviglia si è tramutato in un’improvvisa fuga collettiva, con gli spettatori intenti a ripararsi da frammenti incandescenti caduti dall’alto. L’incidente, documentato da numerosi video diffusi sui social, ha mostrato la fragilità di eventi ad alta tecnologia che, pur pianificati nei minimi dettagli, possono trasformarsi in pericoli reali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pioggia di scintille sulle persone, fuochi d’artificio finiscono in tragedia. Scena raccapricciante

Le immagini del cielo infuocato sopra Liuyang: pioggia di scintille sulla folla allo spettacolo pirotecnico

Lo spettacolo di fuochi d'artificio e droni organizzato dalla città di Liuyang in occasione della Festa nazionale cinese è finito nel caos

Durante uno show di fuochi d'artificio e droni al "Sky Theater" di Liuyang, in Cina, enormi scintille sono cadute dal cielo causando un piccolo incendio, subito spento dai