Pio Esposito Inter l’agente tuona | Non mi piace questo clamore mediatico su di lui! E andrei cauto quando si dice che…

Inter News 24 Pio Esposito Inter, l’agente tuona: «Non mi piace questo clamore mediatico su di lui!». Le dichiarazioni di Mario Giuffredi. Mario Giuffredi, agente di Francesco Pio Esposito, ha parlato dell’attaccante dell’ Inter durante il Palermo Football Meeting. Nel corso dell’evento, organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ ARS e del Comune di Palermo, Giuffredi ha espresso una riflessione sulla crescente attenzione mediatica attorno al giovane attaccante. L’agente ha sottolineato che, sebbene Esposito abbia dimostrato di meritarsi un posto in Serie A, non è favorevole al clamore che si sta creando attorno a lui. 🔗 Leggi su Internews24.com

