Pintus torna a Pescara con lo spettacolo Nabana

Il prossimo 14 febbraio 2026, nel giorno più romantico dell’anno – San Valentino, ci sarà uno spettacolo a Pescara all’insegna dell’ironia. Al Pala Giovanni Paolo II si esibirà Pintus con il suo nuovo show "Nabana".Tra risate e riflessioni pungenti, Pintus promette di coinvolgere il pubblico e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it