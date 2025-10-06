Piloti hostess e steward a rischio la pressione sui ritardi da evitare e lo stress in volo Lo studio sui voli e la sicurezza in pericolo

Stanchi, demotivati e intimoriti dalle politiche aziendali sempre più rigide ed esigenti. È quello che evidenzia una ricerca dell’Università di Gent, in Belgio, condotta intervistando quasi 7mila piloti e assistenti di volo europei. Hostess e steward sempre più camerieri volanti e sempre meno addetti alla sicurezza dei passeggeri. Piloti che non denunciano problemi di sicurezza perché temono rivalse dal management. Tutti al servizio di compagnie che hanno vogliono aumentare al massimo i guadagni, pur senza pesare sui biglietti. La ricerca, rilanciata dal Guardian e da Repubblica, descrive anche una situazione di precariato e turni estenuanti, soprattutto per giovani assistenti di volo alle prime esperienze lavorative. 🔗 Leggi su Open.online